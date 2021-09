Michela Persico ha condiviso un nuovo incredibile scatto che ha lasciato tutti senza fiato. Subito è boom di like e commenti.

Bellezza mozzafiato, curve roventi, fascino irresistibile. Michela Persico non smette mai di stupire il pubblico con i suoi scatti incredibili condivisi sulla sua seguitissima pagina Instagram che conta ben 724mila follower incantati dal suo fisico mozzafiato e dalla sua verve unica. Giornalista sportiva, classe 1991, il suo volto è diventato noto a seguito della conduzione di noti programmi calcistici per poi approdare nel mondo del web dove è molto seguita.

Il suo profilo Instagram è una raccolta di scatti di vita personale e professionalr accomunati dalla sua bellezza stratosferica. L’ultimo scatto non è da meno in quanto la ritrae super affascinante immersa in una location fantastica.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “La più bella del mondo” Caterina Balivo a Venezia, décolleté da film: magnifica – FOTO

Michela Persico: curve roventi, fan estasiati

Per vedere le curve di Michela Persico, vai su Successivo