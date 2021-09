Valentina Vignali e il fidanzato Lorenzo, una dedica speciale ed un selfie in spiaggia che fa il pieno di like su Instagram

Valentina Vignali vive da diverso tempo una bella storia d’amore con Lorenzo Orlandi, il ragazzo che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo la fine, non piacevole, della sua precedente relazione.

La Vignali aveva scelto di partecipare al “Grande Fratello Vip” proprio per mettere da parte quello che era successo e, poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, aveva conosciuto Lorenzo al quale aveva chiesto di aspettarla.

Lui lo ha fatto e lei ha capito l’importanza di quel ragazzo. Da allora non si sono più lasciati e da un po’ di tempo a questa parte sono andati a vivere anche insieme nella nuova casa dell’influencer. La sportiva non è solita pubblicare dichiarazioni sdolcinate sui social ma oggi ha fatto un’eccezione con un selfie eccezionale e una bella dedica.

Valentina Vignali, dedica a Lorenzo e selfie da applauso

Una dedica molto dolce ma anche non convenzionale quella che Valentina Vignali ha lanciato su Instagram questo pomeriggio per il suo Lorenzo. Un selfie insieme, in spiaggia, belli, sorridenti e simpatici, con uno sguardo verso il passato proiettato al futuro.

I due sono felicissimi insieme e si vede. Per dirlo a tutti Valentina ha scelto un modo molto carino. Ha pensato a quando entrambi erano piccoli. “Chissà se la bambina che ero io andrebbe d’accordo col bimbo che eri – ha scritto la Vignali a corredo dello scatto – Se potessimo farli conoscere adesso, sarebbero molto felici di noi 🤍”.

Lorenzo per sdrammatizzare fa la linguaccia, lei porta la mano sulla fronte per proteggersi dal sole. Insieme i due si godono l’ultimo solo estivo in spiaggia, belli e sereni insieme. Valentina indossa un bikini divino che mette in primo piano il suo davanzale.

Dopo i pensieri dolci e teneri su loro due, gli occhi cadono su di lei e su quel fisico che da quando lo ha rivalutato, seguito e tonificato è diventato un’icona di bellezza e sensualità.