Vasco Rossi, per il cantante arriva un riconoscimento speciale: l’annuncio

Spiazza tutti sui social Vasco Rossi spiegando che a breve riceverà qualcosa di davvero speciale per lui. Ecco di cosa si tratta

Lui è uno dei cantanti più amati e apprezzati della musica italiana. Unisce tante generazioni con le sue canzoni che per molti sono considerate delle vere poesie.

Un personaggio sui generis, che non si omologa mai e che, con la sua musica, ha saputo costruire, una carriera stellare. Parliamo di Vasco Rossi, il rocker di Zocca che si appresta a ricevere un gradito riconoscimento. Vediamo di cosa si tratta.

Vasco Rossi, arriva per lui la bella notizia

Vasco Rossi sarà cittadino onorario di Castellaneta, il celebre comune in provincia di Taranto che il cantante frequenta da anni. È qui che il Blasco trascorre sempre le sue vacanze e così il comune della città ha voluto omaggiarlo per sancire “ufficialmente il legame tra uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana e il territorio castellanetano, eletto a buen retiro dal cantante in questi anni di ininterrotta frequenza”.

Con queste parole, riportate anche sui social da Vasco, il comune tarantino ha comunicato a tutti la bella decisione. Il riconoscimento per il celebre cantante, come ha riferito l’Ansa, sarà ufficializzato martedì 7 settembre, alle ore 18, nel corso della seduta della giunta comunale.

“Oltre che nell’indiscusso valore artistico della sua produzione musicale, “colonna sonora” di intere generazioni di fan appassionati e non solo, oltre che nell’importanza dell’impegno condotto come personaggio pubblico, a sostegno di numerose campagne sociali, – scrive il Comune di Castellaneta – la scelta di conferire a Vasco Rossi la cittadinanza onoraria trova giustificazione nel ruolo svolto dal noto cantante come testimonial spontaneo del territorio e delle sue peculiari bellezze”.

Come spiega Rockol.it, il Blasco non parteciperà alla cerimonia. Una scelta fatta per evitare assembramenti da parte dei fan e per non creare problemi di ordine pubblico.

Sarà il sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti accompagnato da tutti i consiglieri, a consegnare al cantante il riconoscimento della cittadinanza onoraria direttamente nel complesso turistico dove Vasco si trova, l’Ethra Reserve.