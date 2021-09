Alessandro Borghi lancia la tendenza per la moda uomo dell’autunno. I suoi mocassini fanno impazzire tutti: saranno il must di stagione

Alessandro Borghi è uno dei belli e bravi del nostro cinema. Uno dei nomi di spicco della nuova scena che si è saputo far apprezzare per il suo talento, dimostrato in produzioni diversissime, in tv come sul grande schermo, e altrettanti personaggi che gli hanno dato volti e storie diverse.

Lui è l’Aureliano di Suburra, biondo e con gli occhi chiari, è il magrissimo Stefano Cucchi di Sulla mia pelle, e poi ancora tra i protagonisti di Non essere cattivo, la Napoli velata, Diavoli, Il Primo Re, fino al nuovissimo personaggio di Mondocane dove compare con baffi e taglio alla mohicano. Il film è uscito ieri al cinema ed è l’unico titolo italiano in concorso alla Settimana della Critica per la Mostra del cinema di Venezia.

Alessandro Borghi, il ritorno dei mocassini

Alessandro Borghi, dopo Mondocane, è tornato alla sua tranquillità. Negli ultimi tempi ha cambiato il suo look con barbone e taglio di capelli decisamente più lungo a come ci ha abituato negli anni, ma la sua classe ed il suo stile non li ha abbandonati. È arrivato al lido di Venezia, in tutta la sua bellezza.

Look casual ma che non è passato inosservato, anzi. Così bello e stiloso che i suoi mocassini sono diventati in pochissimo tempo desiderati. Tutti li vogliono per l’autunno 2021 e così sono bastate poco più di 24 ore per diventare il must di stagione.

Senza dubbio i mocassini sono tornati di moda e per l’autunno saranno tra le calzature più richieste dagli uomini. Una scarpa minimal e comoda, che dona però un tocco in più agli outfit. Per lungo tempo è stata messa al bando ma negli ultimi anni è stata rivalutata, diventando un accessorio molto sofisticato.

Alessandro Borghi ha scelto i mocassini di Gucci, del resto lui è affezionatissimo alla maison italiana. Il bello e celebre attore ne ha scelti un paio neri con fibbie dorate a contrasto.

Li ha abbinati ad una maglietta bianca, pantalone blu con risvoltino che mette in evidenza la calzatura, lasciando intravedere anche i tatuaggi sul piede, ed un gilet beige. Non mancano gli accessori: occhiali da sole modello vintage ed orologio Bulgari.