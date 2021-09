Un finale di stragione da lasciare i suoi fan di stucco, il lato A di Agustina Gandolfo in costume oltrepassa ogni limite: è “incontenibile”.

La bellissima dalla bionda chioma, Agustina Gandolfo, che in molti conoscono per via del suo affiatato legame sentimentale con il bomber dalla maglia nerazzurra, Lautaro Martinez, è in realtà un personaggio particolarmente noto sul web. Fashion blogger di grande fama, con i suoi ben 858 mila follower su Instagram, la ventitreenne originaria di Mendoza, Argentina, vede il suo seguito crescere di giorno in giorno grazie alle sue “emozionanti” e variegate pubblicazioni.

Ad attirare quest’oggi, 4 settembre, l’attenzione dei suoi fan è stato con incredibile successo a soli pochi istanti dalla sua pubblicazione, l’ultimo scatto della nota influecer realizzato con zoom su “forme da capogiro” e in esclusivo completo da spiaggia enfatizzato da un disarmante total blue, a bordo piscina.

Leggi anche —>>> Luisa Ranieri: nuda per Paolo Sorrentino, il momento clou di Venezia 2021

Agustina Gandolfo, strage di cuori in costume: il lato A oltrepassa ogni limite

PER VEDERE IL LATO A “INCONTENIBILE” DI AGUSTINA GANDOLFO, VAI SU SUCCESSIVO.