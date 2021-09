Lo spiazzante annuncio della conduttrice Aurora Ramazzotti è un turbinio di complici emozioni: “Oggi collasserò”, domani chissà…

Un annuncio inaspettato e dai toni irreprensibilmente sorprendenti, è quello appena pubblicato dalla giovane conduttrice in erba, nonché amatissima figlia d’arte, Aurora Ramazzotti. Stamani, 4 settembre, il nuovo volto de “Le Iene“, e celebre influencer classe 1996, si è cimentata in una dichiarazione che ha lasciato inerti i suoi ben 2,2 milioni di follower su Instagram.

Se in quest’ultima settimana, forse per via delle vacanze volte alla loro conclusione, Aurora aveva deciso di non postare più nulla, dopo l’intensa giornata di set in quel del “Parco di Villa Gregoriana” e dell’enfasi provata nel corso della serata appena conclusasi, trascorsa al fianco dell’ex vincitore della passata edizione del “Grande Fratello Vip”, Tommaso Zorzi, adesso pare sia giunto il momento di scoprire gli altarini. Ed “arrendersi”, dunque, in maniera più che plateale. Il profumo di standing ovation inizia già a farsi sentire…

Aurora Ramazzotti: “oggi ‘collasseró’ ci sentiamo domani” lo scatto del simpatico annuncio

PER VEDERE AURORA RAMAZZOTTI IN PREDA “AL COLLASSO”, VAI SU SUCCESSIVO.