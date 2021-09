Barbara D’Urso, l’intervista choc che spiazza tutti: “Non lo facevo da tanti anni…”

La conduttrice della Mediaset, Barbara D’Urso ha rotto il silenzio dopo tanto tempo e ha parlato del suo futuro senza peli sulla lingua.

Reduce da un’altra stagione un po’ sottotono in tv, la conduttrice di Canale 5, Barbara D’Urso sembra già intenzionata a guardare oltre e organizzarsi per il futuro che l’aspetta.

La “Carmelita” della Mediaset ha rischiato di essere risucchiata nel “calderone” della rivoluzione della rete, che ha tagliato molti personaggi tv, sotto contratto da tanti anni ormai. D’altro canto, l’ad Piersilvio Berlusconi ha pensato in un primo momento di far fuori anche lei, a causa dei continui alti e bassi da un punto di vista della popolarità e dell’odiens.

L’esperienza però “pesa” e non poco sul suo curriculum. Così la Mediaset ha confermato Barbara ai soliti posti di comando, meno che del contenitore “Live Non è la D’Urso”.

Dal prossimo 6 Settembre dunque la vedremo nuovamente in onda con il suo inseparabile “Pomeriggio Cinque“, anche se oggi le attenzioni si concentrano altrove e più nello specifico, nella sua vita privata

Leggi anche —>>> “Qui scatta la ola” Luisa Ranieri: spacco e curve mozzafiato, un talento… Insuperabile – FOTO

Barbara D’Urso confessa tutto dopo tanti anni: parole forti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Potrebbe interessarti anche —>>> Simona Ventura lo ha fatto anche lei: “vi confesso una cosa…” FOTO

La “Carmelita” partenopea è pronta a tuffarsi per l’ennesima volta tra le braccia delle sue “creature” televisive.

Barbara D’Urso tornerà a condurre dalla prossima settimana il suo palinsesto Mediaset preferito, “Domenica Live” con dibattiti stuzzicanti tra gli ospiti in studio e scorpacciate di gossip e cronaca rosa.

Fan e telespettatori non vedono l’ora di riabbracciarla, anche se pesa e infastidisce non poco la mancata assegnazione delle altre creature di Canale 5, che hanno fatto di lei un personaggio televisivo tra i più apprezzati dagli addetti.

La conduttrice di Cologno Monzese sottolinea in un’intervista questo particolare aspetto professionale. D’altro canto, invece, non nasconde lo giovamento da un punto di vista personale.

“Barbarella” tuona con fare sarcastico: “Non lo facevo da troppo tempo…”, in riferimento al tempo libero e gli “affari” personali. Da 14 anni ormai sostiene un ritmo forsennato in tv e a lavoro in generale.

Dopo tanto tempo, questa nuova condizione nella quale si immergerà non potrà fare che bene, anche perchè il tempo passa e per la D’Urso è giusto pensare anche al futuro che l’attenderà, programmando gli eventi in compagnia del suo principe azzurro.

Quell’amore tanto agognato che sembra abbia sciolto ogni nodo, trovando nell’assicuratore milanese, Francesco Zangrillo, il suo vero punto di riferimento nella vita di tutti i giorni.