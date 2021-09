“Beautiful”, anticipazioni puntata 4 settembre: il punto di svolta

Beautiful, anticipazioni 4 settembre: mentre Brooke aspetta il ritorno di Ridge, il Forrester va da Shauna.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Shauna e Ridge sposarsi a Las Vegas. Il Forrester, che era ubriaco, vuole chiedere l’annullamento del matrimonio e tornare da Brooke. Ottenuto il perdono della Logan, è stato però spettatore di uno spiacevole incontro. Bill Spencer, spinto da Quinn, sia presentato a casa di Brooke per dirle che la ama ancora. Presa alla sprovvista, Brooke gli ha detto che lo amerà sempre, ma che è Ridge l’uomo con cui vuole trascorrere il resto della vita. Peccato che lo stilista abbia sentito solo la prima parte del discorso e sia ora convinto che non ci sia spazio per lui nella vita di Brooke.

Beautiful, anticipazioni 4 settembre: Bill incontra Quinn

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Ridge lascerà la casa di nascosto per recarsi da Shauna. Il Forrester è deciso a farla pagare all’ex moglie: per questo chiederà a Shauna di seguirlo in camera da letto. Quinn sarà entusiasta della notizia e andrà a sua volta a far visita a Bill. Invece che trovare lo Spencer vittorioso, tuttavia, troverà un uomo distrutto dal rifiuto di Brooke.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Brooke attenderà il ritorno di Ridge. La Logan, totalmente ignara degli ultimi risvolti della situazione, racconterà a Donna di aver perdonato il marito e di essere pronta a ricominciare la sua vita con lui. La sorella sarà molto felice di questa notizia e spererà che anche Bill possa un giorno tornare da Katie.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, sabato 4 settembre, alle ore 13.45e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.