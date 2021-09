Carlotta Mantovan, tutto sul grande amore del conduttore Fabrizio Frizzi

Che fine ha fatto Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi? Tutti i dettagli sul grande amore del conduttore

Sono passati tre anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, il noto e storico conduttore della Rai che ha lasciato un vuoto incolmabile. La notizia della sua scomparsa ha sbalordito tutti, i suoi cari e il pubblico italiano che da sempre lo seguiva in televisione.

Volto storico di “Miss Italia”, è un’icona dello spettacolo e nessuno potrà mai dimenticare la sua grandezza e il suo talento.

Carlotta Mantovan e Stella, cosa fanno madre e figlia?

Fabrizio Frizzi era sposato con Carlotta Mantovan, conosciuta in un’edizione di “Miss Italia” dove la conduttrice ottenne il secondo posto. Tra loro fu un colpo di fulmine: si sposarono e diedero alla luce una bambina di nome Stella.

Oggi la piccola ha otto anni ed è molto legata alla mamma con la quale trascorre la maggior parte del tempo da quando suo padre non c’è più. A quanto pare, Carlotta ha deciso di non apparire più in televisione, dedicandosi completamente a sua figlia.

Hanno molte passioni in comune tra queste l’equitazione, entrambe adorano fare lunghe passeggiate e staccare la spina da tutto e tutti per un po’. Su Instagram è la Mantovan a condividere con i suoi follower, più di settantatrémila per l’esattezza, alcuni momenti delle sue giornate.

Inoltre, Stella ha anche un’altra passione che la legherà per sempre a suo padre: la musica. Suona il pianoforte e il talento lo ha ereditato dal conduttore e da suo zio Fabio Frizzi, fratello di Fabrizio, che è un noto compositore e autore di colonne sonore come quella dei film di Fantozzi.

Passerà il tempo, ma Fabrizio Frizzi resterà per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto ed ha potuto apprezzare anche solo per una volta il suo talento e la sua passione per il lavoro.