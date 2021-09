“Chi regge quel muro…?”, Laura D’Amore nuovo look da togliere il fiato: un posteriore da arresto cardiaco – FOTO

La web influencer, Laura D’Amore incanta tutti nel segno della sua eterna bellezza. Dettagli bollenti di un repertorio fisico d’amare.

Sono giorni incandescenti quelli che accompagnano la web influencer, Laura D’Amore sul piedistallo delle preferenze degli utenti del web.

La hostess di “Alitalia” ha dovuto accantonare anzitempo gli impegni estivi e far ritorno ai posti di comando. Il suo sogno si è realizzato già tempo fa, grazie al sudore e alla dedizione, la voglia instancabile di imparare.

Non a caso la nostra Laura possiede un bagaglio culturale che spazia tra la conoscenza di diverse lingue. Ecco spiegato dunque il segreto di affrontare la vita con semplicità e soprattutto con il sorriso stampato sulle labbra.

La D’Amore però non è soltanto un “pozzo” di felicità e buon umore da vendere. Alla base di tutto c’è una bellezza che non conosce sosta: il costante mantenersi in forma è dato soprattutto da un’impeccabile autostima, condita da pranzi genuini e di tanto in tanto, sedute d’allenamento che le hanno permesso di essere la persona apprezzata e osannata sui social

Laura D’Amore, outfit super aderente: sporgenze da Serie A in vista

