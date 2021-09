Questa settimana la classifica FIMI porta novità: i tormentoni estivi iniziano a perdere posizioni e nuovi artisti salgono in vetta

Come ogni settimana la classifica FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha pubblicato i dati relativi agli album e ai singoli più venduti e ascoltati in Italia. Con l’estate ormai quasi alle porte i brani e i dischi che hanno prevalso per quasi tutta la stagione iniziano a perdere quota e a far strada a nuove uscite. Il podio di questa settimana ne è una prova.

LEGGI ANCHE -> Vasco Rossi, per il cantante arriva un riconoscimento speciale: l’annuncio

Classifica FIMI: le nuove uscite smuovono le acque

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-Ax (@j.axofficial)

Terminata la corsa alla conquista del titolo di tormentone estivo dell’anno si torna a parlare di nuove uscite che hanno portato i primi cambiamenti nella classifica FIMI di questa settimana.

Rivoluzionato quasi completamente il podio degli album più venduti che vede al primo posto un artista internazionale: si tratta di Kanye West che ottiene la prima posizione con il suo atteso nuovo disco, “Donda“. Perde la prima posizione Rkomi che tuttavia mantiene saldo il secondo posto con “Taxi driver“, il progetto discografico che anche dopo diciotto settimane continua a macinare vendite e stream. Novità anche in terza posizione che vede debuttare J-Ax con il nuovo album “Surreale“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Sangiovanni, il primo a riuscire in quest’impresa: incredibile soddisfazione

Per la prima volta fuori dal podio degli album i Maneskin e Sangiovanni che hanno dominato per settimane. Quest’ultimo si vede scivolare fuori dal podio anche dei singoli: la sua “Malibù“, certificata platino per ben sei volte, perde la sua posizione. Al suo posto salgono gli americani The Kid Laroi e Justin Bieber con la loro collaborazione “STAY“. Il brano sta riscuotendo grande successo e spopola sulle piattaforme digitali e sui social media.

Chi festeggia ancora una volta sono Blanco e Sfera Ebbasta che mantengono la prima posizione con “Mi fai impazzire“. A loro si uniscono Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro che con il tormentone “Mille” continuano a restare al secondo posto.

LEGGI ANCHE -> Decretato il tormentone dell’estate: l’artista che a sorpresa ha battuto tutti

Numerose le uscite in programma per le prossime settimane che andranno senza dubbio a rimescolare nuovamente le carte in tavola nella classifica di vendita.