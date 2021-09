Costanza Caracciolo “tigrotta” con gli occhiali: il selfie in ascensore infiamma il web. Bellezza ad alta quota – FOTO

Costanza Caracciolo inizia la giornata con l’umore giusto e lancia la sfida alle bellezze di Instagram: speciale e sensuale anche così.

Lady Vieri è uscita allo scoperto sui social network grazie al suo eterno fascino. Nonostante si portasse dietro gli effetti della gravidanza, Costanza Caracciolo sfoggia ancora un aspetto fisico degno di nota e del suo tempo.

Con Christian Vieri forma una coppia davvero speciale in amore così come in sintonia con le piccole cose di contorno. La vita in generale ha sempre sorriso alla neo mamma, fiera di avere un compagno, “bomber” di razza anche nella vita di tutti i giorni.

Simpaticissimo il siparietto sui social che si è consumato negli scorsi giorni, dove la modella è sembrata piuttosto determinata (almeno con le parole) a sfidare a “padel” suo marito. Nonostante l’impegno e la voglia “matta” di far bene, Costanza ha racimolato solo delusioni, raccogliendo una sconfitta senza precedenti

Costanza Caracciolo, il giusto compromesso per iniziare la giornata

