Federica Pellegrini: quello che è successo oggi ha dell’incredibile. Lei racconta tutto nelle sue Instagram Stories: fan a bocca aperta

Federica Pellegrini continua a stupire tutti i suoi fan e ammiratori. La campionessa olimpica anche se non gareggerà più con la maglia azzurra, continua a muovere in modo sinuoso il suo corpo in vasca. E lo mostra su Instagram.

In questo week-end l’aspetta un appuntamento importante a Napoli e oggi che il giorno tanto atteso è arrivato, è successo qualcosa di incredibile. È lei che lo racconta su Instagram e lascia tutti a bocca aperta.

NON PERDERTI ANCHE –> Barbara D’Urso, l’intervista choc che spiazza tutti: “Non lo facevo da tanti anni…”

Federica Pellegrini e la sventura di oggi: cosa è successo

PER VEDERE IL VIDEO DI FEDERICA PELLEGRINI VAI SU SUCCESSIVO