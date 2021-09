“Non vediamo l’ora”. Giulia Salemi unposted: vacanze finite ma l’influencer non ci sta. Le FOTO inedite

Giulia Salemi. La modella e influencer è tornata già da un po’ nella “sua” Milano. Tanti progetti personali e lavorativi ma lei ha la testa ancora alle vacanze. Le foto lo dimostrano

La frizzante Giulia Salemi è tornata da una settimana circa alla sua base, la città di Milano dove risiede per portare avanti il suo lavoro di modella, influencer e novello personaggio televisivo.

La giovane, classe 1993, ha trascorso le sue vacanze estive 2021 nelle paradisiache spiagge di Santorini e Ibiza, tra Grecia e Spagna, sempre accompagnata dal fidanzato, l’ex velino Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti e innamorati partecipando alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, reality condotto da Alfonso Signorini, che riaprirà a breve i battenti.

La Salemi non era nuova a una simile esperienza; aveva già partecipato alla stessa competizione televisiva nel 2018 (terza edizione). In quell’occasione conobbe il modello Francesco Monte ma la loro storia non durò una volta usciti dalle mura della casa più spiata d’Italia.

Giulia Salemi: autunno in arrivo ma la voglia di vacanza è ancora forte

Il dovere incalza e anche per Giulia Salemi le vacanze estive sono giunte al termine. L’influencer è stata “richiamata” in Italia da molti impegni, sia personali che lavorativi.

Ha recentemente comprato casa: le opere di ristrutturazione e arredamento non potevano farsi aspettare ed era necessaria la sua presenza in loco. Inoltre, la giovane influencer, riprenderà il timone del programma su piattaforma digitale, trasmesso da Mediaset Infinity, “Salotto Salemi”, un talk show al femminile trasmesso nella fascia preserale. Annuncia importanti novità che rimangono ancora top secret.

Anche Pierpaolo Pretelli ha un’agenda fitta d’impegni professionali; lo vedremo presto tra i concorrenti della nuova edizione di “Tale e Quale Show“, condotto su Rai Uno da Carlo Conti.

Il cuore però è rimasto in vacanza e Giulia Salemi pubblica sul suo profilo Instagram (seguito da oltre 1,7 milioni di utenti) una serie di otto scatti realizzati in vacanza ma mai condivisi online fino a ora. Uno più bello dell’altro, lei sempre perfetta, seducente, sia che indossi bikini mozzafiato o outfit serali più glamour.

“Salutiamo l’estate con gli ultimi scatti trovati nel rullino… Settembre mi aspetto grandi cose da te!” – scrive in didascalia Giulia Salemi. Raccoglie consensi dallo stuolo di pubblico che la segue. In molti attendono tutti i suoi nuovi progetti: “Non vediamo l’ora”.