Vi ricordate Lily di How I Met Your Mother? Era una delle protagoniste della serie: oggi ha 47 anni ed è molto seguita sul suo profilo di Instagram

How I Met Your Mother è stata una delle serie tv più amate dell’ultima generazione. Ha conquistato tutti fin dalla prima stagione, è stata una di quelle che ha riscosso più successo dopo Friends. Infatti, ancora oggi e molto spesso, vengono messe a paragone. La trama seguiva la storia di quattro amici, poi cinque, che ogni sera si incontravano nello stesso bar per poter parlare, bere, e raccontarsi le loro giornate divise tra lo studio oppure il lavoro. Il protagonista assoluto era Ted Mosbey: la sua migliore amica, invece, era Lily.

How I Met Your Mother, vi ricordate Lily? Ecco com’è diventata

Lily aveva conosciuto Marshall e Ted al college, con il primo si era fidanzata, del secondo era diventata amica. I tre così si sono ritrovati a passare gli ultimi anni dell’università insieme, poi subito dopo sono andati a vivere insieme in un appartamento piccolo a New York. All’inizio della serie, Marshall chiede a Lily di sposarlo: i due convolano a nozze qualche stagione più tardi, e Ted lascia loro la casa per permettere loro di mettere su famiglia. Lily è simpatica, dolce, lavora come maestra d’asilo ed è anche molto determinata e caparbia. Lei e Marshall formano la coppia ideale e sono inseparabili, nonostante alcuni screzi e momenti difficili che si ritrovano a vivere nella loro relazione.

Alyson Hanningan Denisof, oggi ha 47 anni e il suo profilo di Instagram, ad oggi, segna più di un milione di followers.