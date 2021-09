La Casa di Carta. Sapete quanto guadagnano gli attori della serie? Cifre incredibili

La Casa di Carta. La quinta stagione è stata rilasciata il 3 Settembre dopo un’estenuante attesa. Gli attori sono diventati delle star e guadagnano cifre da capogiro

Il 3 Settembre è la data che tutti stavano aspettando. Si è alzato il sipario sulla quinta stagione della serie tv che ha incollato allo schermo milioni di telespettatori. “La Casa di Carta” è un’opera da record. Partita in sordina nel 2017 su una rete locale spagnola, rischiò addirittura la cancellazione.

Acquisita e distribuita successivamente dal colosso dello streaming mondiale Netflix, è oggi un fenomeno di costume, un autentico miracolo dello show business considerando che si tratta di un’opera girata interamente in lingua spagnola, con un cast iberico (e non anglofono come siamo ampiamente abituati).

La Casa di Carta in numeri: quanto guadagnano i componenti del cast?

Le vicende dell’astuto Professore e della sua banda di ladri dal cuore d’oro hanno appassionato il pubblico in ogni angolo del globo, al punto da rendere gli attori che prestano il volto ai protagonisti delle star universalmente riconosciute e acclamate.

É chiaro che all’aumentare di fama e prestigio, s’innalza anche il cachet relativo al loro lavoro. In termini di guadagno, quanto si sono portati a casa i membri del cast? Il compenso è da considerarsi per ogni episodio in cui sono apparsi. La quinta stagionesi compone, per esempio di dieci episodi. I primi cnque rilasciati a settembre, i prossimi potremo vederli a dicembre, creando sempre più hype.

La società di produzione della serie, la Vancouver Media, ha incrementato a ben 19,1 milioni di euro l’entrate nel suo portafogli.

Durante la prima stagione, gli attori guadagnavano un minimo di 45mila euro fino a un massimo di 55mila euro a episodio, a seconda del ruolo assegnato (stando alle indiscrezioni trapelate dai giornali spagnoli). Solo Álvaro Morte (il Professore), Úrsula Corberó (Tokyo), Itziar Ituño (Lisbona) e Pedro Alonso (Berlino) avrebbero incassato un po’ di più: 63mila euro per puntata.

E adesso? “La Casa di Carta” è diventata una miniera d’oro per la produzione e per il cast. Gli attori guadagnerebbero la cifra straordinaria di 100mila dollari a episodio, ossia oltre 80mila euro a puntata.