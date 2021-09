La soubrette venezuelana Carolina Marconi sfoggia un look irresistibile. Oggi nei panni di una guerriera, in ottima forma, è pronta a conquistare tutti i suoi fan.

L’attrice e soubrette venezuelana, nativa di Caracas classe 1978, Carolina Marconi, dopo essersi trasferita in Italia dove ha preferito continuare la sua carriera televisiva a partire dalla fine degli anni ’90. Un esordio sul piccolo schermo inizialmente da valletta, per poi vestire i panni di coinquilina nella casa del “Grande Fratello” nel corso della sua quarta edizione. Lì incontrerà il suo ex fidanzato, Tommy Vee, noto disc jockey e produttore discografico di origini veneziane.

Ora più gioiosamente al fianco del suo attuale partner, nonché ex bomber della A.S. Roma, Alessandro Tulli, la carismatica showgirl dal sorriso luminoso, che dal marzo scorso sta combattendo con il drastico avvento di una neoplasia al seno, è fortunatamente apparsa, grazie alla condivisone del suo ultimo scatto su Instagram nel presto pomeriggio di oggi, in ottima forma. Rassicurando in tal modo i suoi affetti più cari, quanto i suoi ben 285 mila follower, da sempre in suo sostengo.

Carolina Marconi, una “creatura meravigliosa” nel look da guerriera: è irresistibile

