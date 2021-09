Natalia Paragoni stupisce tutti, il suo outfit da Città lascia a bocca aperta. In giro senza reggiseno è da infarto.

Conosciuta per essere la fidanzata di Andrea Zelletta (ex tronista di “uomini e Donne”), Natalia Paragoni in poco tempo è diventata una vera star. La loro storia è nata sotto i riflettori dello show televisivo di Maria De Filippi e sta facendo emozionare milioni di fan.

Natalia ha per lungo tempo lavorato come modella e fotomodella, lavori che svolge tutt’ora assieme a quello di influencer. Per diverso tempo è stata una ragazza ombrellino della motoGP, è una bellezza acqua e sapone che ha conquistato tutti in pochissimo tempo.

Il suo profilo Instagram vanta 994mila follower, decisamente un numero elevato per una ragazza che da pochissimo è entrata a far parte del mondo dello spettacolo. Quello che piace di lei è la semplicità, l’eleganza d’animo. la voglia di vivere e la spensieratezza.

Oltre a lavorare come influencer è anche (con Andrea) il volto di noti brand italiani e non.

Natalia Paragoni fa una strage, la Città cade ai suoi piedi

Elegante, fine e mai volgare, Natalia Paragoni se ne va in giro per la Città senza reggiseno, il suo abito lungo, nero ed attillato, le sta divinamente e lei sfoggia un fisico da invidia. Senza se e senza ma l’influencer rende la giornata migliore ai suoi milioni di fan che inermi non possono far altro che commentare tanta grazia.

“Sei una rarità” scrive un follower innamorato, “La perfezione sei tu Natalia, sempre così” scrive un altro fan ed una valanga di cuoricini si materializzano sotto lo scatto della modella.

Semplicità complessa, questo è Natalia che consapevole delle sue potenzialità sfoggia una grazia innata. L’influencer ha tanti sogni da realizzare, sarà un anno decisamente importante, i progetti da portare a termine sono già un successo.

Quello più importante è sicuramente il rapporto con Andrea, i due sono molto affiatati, si amano alla follia e non posso fare a meno delle reciproche attenzioni.