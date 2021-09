Ornella Muti è un’eterna ragazzina. Per la nota attrice il tempo non passa e lascia tutti senza parole: ecco come fa ad essere così bella

Lei è stata uno dei grandi volti del nostro cinema e oggi vanta una carriera impareggiabile. Sono passati 51 anni dal suo debutto sul grande schermo eppure è bella come allora. Parliamo di Ornella Muti che vanta ben 50 film girati affianco a grandi artisti come Mario Monicelli e Dino Risi fino a Woody Allen, senza dimenticare Carlo Verdone ed Ettore Scola.

E oggi che i social sono il motore di tutto, lei non si è fatta per nulla da parte. Ha saputo adattarsi anche a questo tipo di linguaggio parlando con il suo pubblico e raccontando molto di sé e della sua vita.

Su Instagram il suo profilo è seguito da 280 mila follower. Qui non mancano i contribuiti tra ricordi del passato, scatti e video memorabili della sua carriera fino al quotidiano, tra giornate tipo, consigli e allenamenti.

Ornella Muti e il suo segreto di bellezza: il VIDEO

