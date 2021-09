Claudia Ruggeri ha esagerato stavolta: la showgirl ha deciso di mostrare totalmente il suo fondoschiena da fantascienza.

Claudia Ruggeri è nota al grande pubblico per il suo ruolo di ‘Miss Claudia’ nello show televisivo condotto da Paolo Bonolis, ‘Avanti un altro’. La nativa di Roma è anche la cognata dell’amato conduttore: la 38enne è felicemente sposata con Mario Bruganelli, il fratello di Sonia.

La Ruggeri è una star anche sui social network: il suo account vanta ben 1,2 milioni di followers. Il profilo della romana è letteralmente mostruoso: ci sono fotografie da infarto assicurato in cui le forme esplosive della showgirl sono decisamente in bella mostra. Questa sera, la classe 1983 ha deciso di esagerare pubblicando una foto in cui indossa soltanto l’intimo, con il perizoma che è fin troppo sottile.

Claudia Ruggeri, foto esagerata: fondoschiena troppo in vista

