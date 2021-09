Ritorna “Zelig”, al timone i conduttori più amati di sempre

“Zelig”, uno dei varietà comici più amati, presto sarà su Canale 5. Tutte le anticipazioni sulle tre serate evento

Torna “Zelig” su Canale 5. Una gran bella notizia per tutti gli amanti del varietà comico. Un programma amatissimo che ha strappato risate ad intere generazioni e soprattutto ha lanciato tantissimi volti del cabaret nostrano che oggi sono nomi amatissimi.

Un vero cult degli anni Duemila che manca dal piccolo schermo da diversi anni. L’ultima edizione è andata in onda nel 2016 e poi lo stop. Ora, con il grande rinnovamento azionato per l’imminente nuova stagione televisiva da Mediaset, lo storico programma è pronto per tornate su Canale 5.

“Zelig” ha preso il nome dall’omonimo locale di Milano, in viale Monza, dove si esibivano gli artisti, locale-tendone che si ispirava al noto film di Woody Allen del 1983. Così fino al 2012 per poi spostarsi in diverse location. Al timone del programma diversi conduttori, alcuni amatissimi, altri un po’ meno con ascolti non eccelsi. E ora che “Zelig” torna cosa succede?

“Zelig”, i conduttori e tutte le novità

La data da segnare è il mese di ottobre. È questo il periodo in cui tornerà in onda “Zelig”, il varietà comico più amato degli anni Duemila. Ancora non ci sono delle date stabilite ma le puntate saranno tre, delle serate-evento che andranno in onda su Canale 5. Troppo poche forse per gli amanti della trasmissione che hanno aspettato così tanto tempo.

Al timone, però, torna la coppia più amata di sempre: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. I due hanno presentato “Zelig” per ben sei anni, 2004 al 2010. Una coppia come la loro non si è mai più ripetuta su quel palco nonostante nomi illustri come Paola Cortellesi al fianco di Bisio o quella formata da Christian De Sica e Michelle Hunziker.

Sul palco in queste tre serate, come gli stessi conduttori hanno spiegato, rivedremo alcuni volti storici del programma: da Aldo, Giovanni e Giacomo all’amato Checco Zalone fino ad Ale e Franz oltre a tanti comici esordienti. Un modo per festeggiare il 35esimo anniversario del locale milanese.