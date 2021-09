La fantastica showgirl italiana Sabrina Salerno ha pubblicato da pochissimo un post composto da cinque foto: che spettacolo!

La favolosa attrice italiana riesce a far innamorare i followers post dopo post: l’ultimo è stato pubblicato meno di un’ora fa, eppure già esplode di like, messaggi e condivisioni.

Nei cinque scatti Sabrina indossa un vestitino in velluto nero, che presenta un’arricciatura su un fianco, segnata anche da una spilla super luminosa. La scollatura dell’abito non passa di certo inosservata: è un piacere per i seguaci ammirare le fantastiche curve della Salerno!

Nella didascalia Sabrina ha scritto “Inseguo il sole” e, a questa frase, un noto personaggio del mondo dello spettacolo le ha risposto “E lui segue te”: si tratta della famosa attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana Sandra Milo.

Sabrina Salerno non è mai stata così divina: un fiore in un campo di fiori! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

La fotonica cantante italiana ha mandato tutti i fan K.O con queste foto scattate nel campo di girasoli.

Il look della magnifica cinquantatreenne è curato nel minimo dettaglio: la piega dei capelli è mossa, gli accessori sono fini ed eleganti, il trucco verte sui colori della terra.

Il post è stato un successo: ha ricevuto, infatti, già più di 6.000 mi piace ed oltre 260 commenti, tutti più che positivi.

Ecco alcuni esempi di messaggi lasciati dagli utenti sotto al suo ultimo post: “In quel bel campo di girasoli il fiore più bello e luminoso sei tu“; “E’ il sole che segue te per renderti ancora più affascinante e sensuale”; “Lo insegui così bene che è ormai sempre dentro di te e si vede!”; oppure “Io preferisco seguire te”.

Una cosa è certa: l’Italia è pazza di lei!