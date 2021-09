Tragico incidente aereo a Somme: nessun sopravvissuto

La tragedia si è consumata questo sabato mattina: il velivolo è precipitato in un campo a pochi chilometri a sud della baia di Somme.

Due uomini sono morti questo sabato (4 settembre) in un incidente aereo. La tragedia si è consumata in piena mattinata in un campo della Somme, dipartimento francese della regione dell’Alta Francia. La notizia è stata confermata anche dai vigili del fuoco locali: la fonte ufficiale localizza l’incidente in un’area a pochi chilometri a sud della baia di Somme, il largo estuario della Piccardia, nota meta turistica per i suoi spettacolari paesaggi e la sua variegata ricchezza ornitologica.

Ennesima tragedia ad alta quota in Francia

L’incidente aereo di questo sabato mattina ha coinvolto un DR400, un aeromobile da turismo biposto monomotore. Maggiori informazioni sono reperibili nelle ultime dichiarazioni del servizio antincendio e di soccorso dipartimentale locale. (SDIS – Servic Départemental d’Iincendie et de Secours). La fonte ufficiale precisa che il velivolo è precipitato intorno alle ore 10:00 nel campo che separa Woignarue e Friaucourt, negli Hauts-de-France, a pochi chilometri a sud della baia di Somme. Arrivati ​​sul posto, i soccorsi hanno rinvenuto i corpi delle due vittime, gli unici passeggeri a bordo del velivolo DR. Stando a quanto riferisce France Bleu, circostanze e dinamiche dell’incidente sono sconosciute.

L’incidente arriva pochi giorni dopo il disastro aereo verso la fine di agosto. A perdere la vita, un pilota istruttore di 31 anni e un uomo di 75 anni, gli unici passeggeri di un aeromobile da turismo. Lo schianto è stato localizzato nei pressi di Wambrechies, nel nord della Francia. Ancora, all’inizio di agosto sono morte altre tre persone a bordo di un velivolo da turismo proveniente da Annecy, nella città di Saint-Colomban-des-Villards.

Un’altra tragedia a Lille, a inizio giugno, a meno di due mesi dall’incidente aereo a Seine-et-Marne: le vittime, una coppia e un uomo di 29 anni, erano tutte originarie di Béziers.

Fonte Le Parisien