Aida Yespica domina il red carpet di Venezia. Il suo outfit è troppo per chiunque ma lei in quel vestici ci calza a pennello.

Nata a Barsquisimento (Venezuela), Aida Yespica è una delle donne più belle al mondo, la sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata nel 2002, quando ha partecipato al concorso di bellezza Miss Venezuela.

L’anno successivo si trasferisce a Milano per dare una svolta alla sua vita ed inizia a lavorare come modella e la sua vita cambierà per sempre. Aida realizza moltissime copertine di riviste internazionali e ben quattro calendari senza veli.

Protagonista di molti spot televisivi e testimonial di moltissimi brand, la modella ha iniziato ad avere il mondo ai suoi piedi. Attualmente è un attrice, un’opinionista e un influencer molto affermata, su Instagram vanta milioni di follower.

Aida Yespica è incontenibile, sul red carpet sbaraglia la concorrenza

La bellissima Aida ha fatto la sua apparizione sul red carpet di Venezia, sono tantissime le star che hanno sfilato sul tappeto rosso, internazionali e nazionali, tutti hanno sfoggiato look da sogno, ma Aida ha veramente esagerato.

Un dubbio ha attanagliato milioni di fan per moltissime ore, i quali si sono chiesti se Aida fosse nuda sotto la gonna dal momento che lo spacco inguinale mostrava quasi tutto. La bella e prorompente modella non era nuda, o comunque non completamente.

Il body color carne ricamato con pizzo nero e la gonna con lo spacco vertiginoso la coprivano abbastanza, ma l’outfit ha lasciato comunque sognare ad occhi aperti milioni di fan.

Aida indossa il suo vestito divinamente, sembra essere stato cucito apposta per lei, regina tra le regine in un giorno speciale.

Abbiamo seguito Aida in questa calda ed estate 2021, ve ne abbiamo parlato, l’abbiamo vista divertirsi in posti bellissimi. La modella si è riposata abbastanza, ha ripreso la sua attività lavorativa con grande presenza scenica.

Sarà un anno duro e pieno di lavoro ma Aida come sempre ci stupirà, bellissima e professionale farà di tutto per essere l’unica e sola star.