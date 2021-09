Ambra Angiolini alle nozze “il più bel matrimonio…” ma nel VIDEO manca qualcuno

La showgirl ieri ha partecipato al matrimonio di due sue carissime amiche ma in molti hanno notato la grande assenza, sarà successo qualcosa tra i due?

Volto amatissimo degli anni Novanta, per Ambra Angiolini sembra che presto ci sarà un nuovo debutto in tv in occasione di un evento davvero importante.

“Non è la Rai” compie 30 anni, precisamente il suo lancio sul piccolo schermo risale al 9 settembre del 1991, e Mediaset, per l’occasione, ha deciso di celebrare l’anniversario in una maniera davvero speciale. Su Mediaset Extra, durante l’intera giornata, infatti, verranno mandate in onda i momenti migliori di uno degli show televisivi degli anni 90 più seguiti e amati dal pubblico.

Una buona occasione per i fan di Ambra che potranno rivederla ancora una volta agli esordi appena sedicenne. Di strada da allora ne ha fatta molta, amatissima sui social per il suo spirito goliardico e sempre allegro, non smette di condividere le sue giornate all’insegna degli impegni lavorativi e privati. Ieri in occasione delle nozze civili di due care amiche ha però destato i sospetti di molti suoi ammiratori, cos’è accaduto?

Ambra Angiolini l’ha fatto ancora, fan increduli. Il grande assente è sempre lui

Ieri si sono celebrate le nozze di Doris Di Bella ed Egizia Mondini, due carissime amiche di Ambra. Per l’occasione la showgirl ha postato diversi video nelle sue Instagram stories che immortalano il grande vento che ha emozionato tutti per la grande unicità di sentimenti sprigionati da protagoniste e invitati.

Lei è stata una testimone d’eccezione in completo smoking con giacca pantalone nero, cravatta e tacchi a spillo per un look decisamente androgino davvero sensuale. Nelle stories l’attrice ha taggato la figlia Jolanda ma in molti hanno notato l’assenza del compagno Massimiliano Allegri.

Ancora una volta è scattato il sospetto di una possibile lite tra i due, diatriba che infuria nei giornali di gossip ormai da vari mesi vista l’assenza costante della coppia durante le occasioni pubbliche e mondane.

Nessun allarmismo però: il tecnico toscano dopo aver detto addio a Cristiano Ronaldo e la sconfitta con l’Empoli, sta studiando come ripartire. Secondo quanto riporta Sport Mediaset in queste due settimane di sosta del campionato “sta lavorando sulla difesa” da adottare nelle prossime partite di campionato.