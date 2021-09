“Beautiful”, anticipazioni puntata 5 settembre: un attimo prima del disastro

Beautiful, anticipazioni 5 settembre: Brooke è confusa dall’assenza di Ridge e decide di raggiungerlo a casa di Eric.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Brooke perdonare Ridge per il matrimonio con Shauna e promettere che torneranno insieme appena lui chiederà l’annullamento. Peccato che Ridge abbia assistito alla sua conversazione con Bill e le abbia sentito dire che, nonostante tutto, una parte di lei amerà sempre lo Spencer. Mentre Brooke aspetta invano, dunque, Ridge ha deciso di recarsi da Shauna per prendersi la sua vendetta. Quinn è entusiasta all’idea che l’amica stia finalmente ottenendo ciò che ha sempre sognato. Alla fine tutti i suoi sforzi sono stati ripagati.

Leggi anche -> “Wake me up when September ends”. La frase ricorrente sui social che dovreste smettere di scrivere

Beautiful, anticipazioni 5 settembre: Quinn è fiduciosa

Leggi anche -> Bollettino del 4 settembre: i dati della pandemia di oggi in Italia

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Bill incontrerà Quinn dopo essere stato rifiutato da Brooke. La Fuller lo rassicurerà, facendogli intendere che alla fine Ridge ha scelto Shauna. Con il Forrester fuori dai giochi, la Logan tronerà presto da lui, anche se questo volesse dire tradire la fiducia di sua sorella. Nel frattempo Ridge racconterà a Shauna tutto quello che ha sentito dire a Bill e Brooke, poi le chiederà di far luce su alcuni dettagli del loro matrimonio.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Brooke continuerà ad attendere Ridge. Non vedendolo tornare, la Logan crederà che Shauna abbia deciso di non firmare i documenti e deciderà dunque di recarsi a casa Forrester per dare manforte a Ridge. A casa di Eric, tuttavia, l’attende una pessima sorpresa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da B&B (@bold_and_beautiful_italia)

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, domenica 5 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa.