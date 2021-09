“Brave and Beautiful” anticipazioni 6 settembre: la verità viene a galla!

Brave and Beautiful, comincia una nuova settimana per la serie tv turca. Cesur finalmente è riuscito a scoprire tutta la verità sul padre scomparso anni fa

Comincia una nuova settimana per Brave and Beautiful, la serie tv turca che sta appassionando numerosi telespettatori italiani. Negli ultimi episodi, abbiamo visto Cesur decidere di mettere da parte il rancore nei confronti di Tashin, per il bene di sua moglie che oramai da tempo si ritrova divisa tra questi due fuochi. Tutte le speranze di Cesur erano su quella lettera scritta dal padre prima di morire, ma le ultime anticipazioni ci rivelano che nella seconda parte della lettera trovata, c’è tutta la verità che Cesur stava cercando.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Video e singolo colossale” Vasco Rossi presenta la sua nuova musa – FOTO

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Cesur capisce che la lettera scritta da suo padre, non è quella di un uomo che vuole togliersi la vita. Così rimane solo una cosa da fare: riesce finalmente a far riesumare il corpo dell’uomo e alla fine viene a sapere che suo padre è stato sparato. Non è facile capire da chi: Tashin, negli ultimi tempi, non ha fatto altro che tentare di depistare Cesur, dicendogli che suo padre voleva togliersi la vita. E se ha fatto questo, forse è stato proprio lui a spararlo, proprio come ha sempre pensato dall’inizio di tutta questa faccenda. Adesso Cesur non ha più dubbi: vuole assolutamente vendicarsi di lui e questo potrebbe creare non pochi problemi con sua moglie Suhan.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Wake me up when September ends”. La frase ricorrente sui social che dovreste smettere di scrivere

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a B r a v e a n d B e a u t I f u l ( @ b r a v e a n d b e a u t I f u l 8 2)

Per scoprire quello che succederà ai nostri amati protagonisti della serie, non ci resta che attendere il prossimo episodio che andrà in onda domani lunedì 6 settembre alle ore 14:45 su Canale Cinque.