Trascinato dalla corrente durante un bagno: 37enne muore sotto gli occhi degli amici

Trascinato a largo dalle onde mentre era in acqua con i propri amici. Questo il drammatico destino di un uomo di 37 anni, annegato nel pomeriggio di ieri a Coreca, frazione di Amantea, in provincia di Cosenza. La vittima, in vacanza in Calabria, si era tuffata per un bagno insieme ad un gruppo di amici quando ha iniziato ad annaspare. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno recuperato il 37enne e lo hanno portato a riva, dove è stato possibile solo constatarne il decesso.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 4 settembre, un uomo è morto annegato mentre faceva un bagno nelle acque di Coreca, frazione del comune di Amantea, in provincia di Cosenza.

A perdere la vita Giuseppe Corrado Russo, 37enne originario di Grimaldi, ma residente da tempo a Merano (Bolzano). Stando a quanto riportano le fonti locali e la redazione de Il Dolomiti, Russo si trovava in Calabria in vacanza con alcuni amici.

Ieri mattina, mentre stava facendo un bagno, ha iniziato ad annaspare ed è stato trascinato rapidamente dalla corrente. Gli amici, che hanno assistito al dramma, hanno subito lanciato l’allarme.

Sul posto, in pochi minuti, si sono precipitati gli uomini della Guardia Costiera e gli operatori sanitari del 118. I soccorritori hanno recuperato il corpo del 37enne e lo hanno riportato a riva, ma ormai non c’era più nulla da fare. I medici hanno provato a rianimare Russo, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Alla fine si sono dovuti arrendere constatandone il decesso, sopraggiunto per annegamento.

La tragedia ha gettato nello sconforto le comunità di Grimaldi e di Merano, dove Giuseppe Corrado Russo era molto conosciuto. Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia ed in ricordo della vittima apparsi sui social network nelle scorse ore.