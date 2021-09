In diretta dal Red Carpet di Venezia 78, la cantautrice Levante si confessa mettendo i puntini sulle “i” in merito ad una delicata questione.

Presenza anche lei di forte risonanza al continuo svolgersi in questi primi giorni di settembre della “Biennale” di Venezia 2021, la cantautrice e scrittrice Levante, dal penetrante profumo di Sicilia e dalla sfaccettata ed artistica personalità tipica di un’anima nata sotto il segno dei Gemelli, sin dal suo esordio sulla scena musicale italiana con il celebre brano di “Alfonso”, pubblicato nel 2013, l’artista classe 1987, ha deciso di esprimersi su una questione stavolta inerente al suo carattere.

Tale confessione, venuta allo scoperto direttamente a pochi attimi dalla sua sfilata sul Red Carpet, giungerà poi al suo pubblico come un fulmine a ciel sereno.

Leggi anche —>>> Emma Marrone mostra la parte più bella: una domenica divina – VIDEO

Levante: “crisi d’identità?”, la fulminante confessione in diretta dal Red Carpet

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Una doccia fredda” Martina Colombari: dal fisico scultoreo, rivela il segreto di bellezza 2021

Con un outfit brillante, volto a stagliare le nubi previste sull’Italia in questi giorni, Levante, si è pronunciata poche ore fa attraverso la sua ultima pubblicazione su Instagram, raccontando nei minimi particolari quelle che sono state le dinamiche della sua presa di posizione.

“Durante la preparazione per il tappeto rosso della mostra del cinema di Venezia“, racconta l’artista in didascalia mostrandosi in uno scatto che la immortala in primo piano, sfoggiando al contempo la preziosità dell’abito scelto per il suo arrivo al Festival. Si tratta di un voluttuoso ed estremamente elegante vestito a pois. Firmato dall’illustre casa di alta moda portata in auge dallo stilista italiano Giorgio Armani. Levante, che adesso si trova in tournée per la penisola, concluderà poi in tal modo, svelando infine il cuore del curioso arcano: “Mi hanno chiesto ‘che cosa è la bellezza? Ho risposto: l’identità‘“.

In moltissimi si appresteranno a commentare la completa meraviglia di Levante. Fra questi, in primis, vi sarà una sua cara collega, la cantante fiorentina Emma Marrone. “Stupenda“, sarà il parere di Emma, anche lei giunta alla Biennale soltanto un giorno fa in un altrettanto elegante tailleur, stavolta però in total White.