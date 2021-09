La magnifica modella italiana Cristina Buccino posta di nuovo: si tratta di uno scatto che suscita molta invidia e scatena non poche critiche.

La bellissima influencer italiana, circa cinque ore fa, ha pubblicato una foto scattata nell’hotel in cui alloggia a Venezia.

Si tratta di uno scatto in cui Cristina posa di lato, mentre sorride guardando dritto davanti a sé: il focus dell’immagine, però, è su altro…

La Buccino indossa un’aderente magliettina rosa con le maniche lunghe, una cinta marroncina in vita, un paio di occhiali da sole rotondi ed una lunga gonna che riprende le tonalità della maglietta: ciò che non passa di certo inosservato è, senza dubbio, l’assenza del reggiseno sotto ad un indumento tanto attillato.

Forse per invidia o forse per scandalo, la fantastica trentaseienne ha ricevuto non poche critiche…

Cristina Buccino, o la ami o la odi: la sua bellezza è semplicemente folgorante! – FOTO

La tripletta di foto pubblicate dalla Buccino hanno mandato in tilt l’intero web.

Molti utenti hanno criticato da scelta di non indossare il reggiseno, la sua partecipazione al Festival del Cinema pur non facendo parte di questo mondo e lo stile della foto. Di questa tipologia di commenti, si legge ad esempio: “Il reggiseno lo hai scordato a casa?“; “Sarebbe bello sapere chi saluta. Probabilmente i piccioni”; “Ma tu? Cosa centri al Festival del Cinema?”; oppure “Ma, fondamentalmente, voi che ruolo avete?”.

Oltre ai messaggi negativi, ci sono stati anche moltissimi complimenti e apprezzamenti, ad esempio: “Se la mattina sei così, figurati la sera…”; “Sei la più bella del mondo”; “Regina del red carpet”, oppure “Splendida, raggiante, un fisico da paura”.

Il post ha avuto un boom di like: più di 74.000 mi piace in sole cinque ore!