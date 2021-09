Con un consiglio funzionale per mantenere la propria bellezza ad estate finita, il fisico scultoreo di Martina Colombari sarà l’esempio vincente per questo 2021.

Al crepuscolo di quest’estate 2021, le ultime entrate in scena dell’attrice e conduttrice riminese, Martina Colombari, hanno dimostrato come per lei, da sempre presenza dal fisico scultoreo, il tempo sembrerebbe essersi fermato.

Eppure, ad illuminare sul “mistero” che risiederebbe alla base dei suoi “segreti di bellezza” saranno i pareri delle esperte del settore, dedite ad approfondire questioni come semplici attività motorie e più mirati trattamenti per mantenere al primo posto la cura della persona a 360°.

Martina Colombari: dal fisico scultoreo, rivela il segreto di bellezza 2021: “una doccia fredda”

La vincitrice di “Miss Italia” 1991, appare difatti come il prototipo ideale per dimostrare ad oggi l’efficacia di tali esperimenti. Oltre ad un costante attingere a quelli, già atleticamente sfoggiati attraverso i suoi ultimi post su Instagram, tra allenamenti che documentano i vari benefici dello sport, quanto a quelli più rilassanti basati sull’importanza di sostenere un’alimentazione esclusiva ed equilibrata, l’ex modella, classe 1975, si lascerà consigliare da una professionista. Ora il prezioso ed utile consiglio è alla portata di tutti.

“Una doccia fredda” ed una pelle subito di seta. Il trattamento in questione è stato definito dalle più affermate professioniste di skincare come un’esperienza di alto calibro. Realizzato esclusivamente da una delle più frequentate Spa del capoluogo lombardo. Quella situata all’interno dell’Hotel a cinque stelle di “Mandarin Oriental“. Rappresenta sì, prestigio, ma anche risultati garantiti. Volto a drenare e rassodare la pelle, privandola delle suoi più fastidiosi inestetismi dovuti al naturale invecchiamento delle cellule. In tal modo anche la cellulite diventerà soltanto un brutto sogno.

Si tratta di cicli di radiofrequenza testata ed di ultima generazione, meglio noti più semplicemente come: V-Shape.Attraverso le temperature più alte che permettono di trattare il tessuto cutaneo molto più a fondo rispetto alle tecnologie del passato, quello di V-Shape anche con pochi appuntamenti sarà in grado di fornire al cliente dei risultati ottimali.