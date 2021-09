Eleonora Incardona, bomba sexy schiaccia l’obiettivo, poi la trasformazione: è “musica” per gli occhi dei fan – VIDEO

La fashion blogger, Eleonora Incardona lancia il cuore oltre l’ostacolo e si impegna in una trasformazione atipica del suo repertorio: mostruosa.

Meglio conosciuta al pubblico come web influencer seduttrice di fama e alla moda, Eleonora Incardona non lascia mai nulla di intentato ai propri fan e nella vita in generale. E’ bastato un solo scatto per far capire alla folta concorrenza che nella corsa al gradino più alto sul podio delle preferenze c’è anche lei.

La splendida influencer si porta dietro l’etichetta della famiglia “Leotta”, cognata della giornalista sportiva di DAZN. Il fratello, Mirko Manola ha avuto un debole per Eleonora e insieme avevano deciso di intraprendere un percorso, con in programma progetti a lungo termine.

Qualcosa però sembra sia andato storto nel corso degli anni e la coppia ha deciso di dividersi e andare ognuno per la propria strada. Oggi, Eleonora sembra essere rinata dalla scottatura racimolata in amore e la testimonianza sui social network conferma questa realtà

Eleonora Incardona e la “trasformazione” iper sensuale: spettacolo per pochi…

