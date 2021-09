“Si nu babbà” Elisa Isoardi a Napoli, la città ai suoi piedi: bellezza devastante – FOTO

Elisa Isoardi meravigliosa anche tra le vie di Napoli: la conduttrice con una canotta tutta scollata è uno spettacolo.

Elisa Isoardi non smette di stupire e di incantare sui social network. La nativa di Cuneo sta catalizzando l’interesse degli utenti di Instagram sul suo profilo: ogni giorno la 38enne pubblica contenuti da sballo e fotografie fenomenali in cui mette in mostra la sua avvenenza e il suo fisico stupefacente.

Dopo diverse settimane di relax in giro per le spiagge più belle d’Italia, per la conduttrice le vacanze non sono ancora finite. Qualche giorno fa, la classe 1982 ha deciso di partire per Napoli. Nel capoluogo della Campania, proprio ieri, Elisa ha ricevuto un super regalo. Una delle pizzerie più famose della città (e forse del mondo) ha realizzato una margherita su cui c’era scritto il nome dell’ex di Matteo Salvini. L’ex modella, qualche istante fa, ha anche pubblicato una fotografia da capogiro: la canotta scollata mette in risalto il suo davanzale.

Elisa Isoardi, canotta scollata: che spettacolo!

Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa, secondo quanto si vede nelle sue fotografie e nelle stories di Instagram, sta visitando i luoghi più iconici di Napoli. Questa sera, la 38enne è passata per il cuore della città, Forcella. Nel post riversato sui social network, la piemontese ha anche riportato una magnifica didascalia. “Napule è ’nu paese curioso, è ’nu teatro antico, sempre apierto”: inizia così la poesia.

La Isoardi indossa una canotta che copre decisamente ben poco. La scollatura è devastante e mette in risalto il suo davanzale da urlo. Il post ha inanellato più di 7mila likes in meno di un’ora.

Elisa sta conquistando anche le prime pagine dei quotidiani di gossip. Stando ad alcune indiscrezioni, la nativa di Cuneo sarebbe stata avvistata a bordo di una barca con l’ex genero di Mara Venier.