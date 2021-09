La modella dalla bellezza da capogiro pronuncia il suo sì conquistando il suo pubblico. Carolina Stramare, così: “ci fai morire”.

La bellissima modella dalla mora chioma ed ex vincitrice di “Miss Italia” per il suo fisico paradisiaco, presto descritto dalla sua moltitudine di fan sul web come un paradiso da “Serie A“, vista anche la sua propensione ad essere divenuta ad oggi una delle più celebri influencer della penisola, l’audace Carolina Stramare non ha timore di pronunciare a grand voce “il suo sì” ad una serie di quesiti, forse per qualcun’altra “troppo scomodi”, ma non per lei: alla quale ha deciso di rispondere proprio in queste ultime ore.

Nella tarda serata di ieri, 4 settembre, la ventiduenne di nascita genovese è riuscita a stupire ancora una volta i suoi ben 266 mila follower. Armandosi di una risposta che ha senza alcun dubbio dell’inaspettato. Le modalità con cui questa affermazione sarà donata pubblicamente saranno però ancor più travolgenti. La risposta dei suoi fan, dunque, non si farà attendere: così “ci fai morire“.

Leggi anche —>>> Serena Rossi l’indiscrezione su Davide Devenuto: l’apparenza inganna

Carolina Stramare: “ci fai morire”: in intimo dice di sì. Il voto? E’ da 10 e lode

PER VEDERE CAROLINA STRAMARE IN INTIMO “CON LODE”, VAI SU SUCCESSIVO.