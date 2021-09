Federica Pellegrini da il buongiorno ai suoi fan e stupisce tutti. Quel letto se potesse parlare chissà cosa direbbe. E’ lei la regina del web.

La divina è a Napoli per disputare i match dell’edizione 2021 dell’International Swimming League. Come sempre sta regalando tantissime emozioni e la folla la ama, tra una sventura (le sono cadute le cuffiette nel water) ed una risata, Federica Pellegrini tiene banco con la sua allegria, la sua voglia di vivere e la sua spensieratezza.

Questa mattina si è svegliata di buonora per gli allenamenti, oggi le gare inizieranno alle 18, e lo scatto ha mandato in estasi tutti. Quel letto disfatto e la foto allo specchio hanno migliorato la domenica a moltissimi follower, per non dire milioni.

Federica Pellegrini riesce a dominare la scena in ogni momento ed in ogni contesto, dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 la divina continua a far sognare.

Che buongiorno Federica, la domenica è migliorata

