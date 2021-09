E’ una dedica commovente quella dell’icona della moda, Naomi Campbell, nei confronti della sua Queen: le due sono “Regine di fuoco”.

La supermodella e poliedrica showgirl di fama mondiale, nativa dell’iconico quartiere londinese di Streatham e classe 1970, Naomi Campbell, ha racchiuso tutte le sue energie nella notte scorsa, sabato 4 settembre, per cimentarsi in un assolo che si appresta a passare, in men che non si dica, alla storia.

Dai suoi fragorosi esodi alla fine degli anni ’80, al boom di progetti professionali per tutti i più riconosciuti stilisti del globo, fra questi, soltanto per citarne alcuni: Dolce & Gabbana, Louis Vitton, Marc Jacobs, Valentino, Victoria’s Secret per diverse annualità, Versace, Ralph Lauren ed Oscar de la Renta. Sino ad arrivare ai nostri giorni, e ad una delle sue più recenti trasposizioni delle vesti di attrice, con l’inattesa partecipazione al cast della serie cult di “American Horror Story“. Naomi, quest’oggi, ha deciso di rendere platealmente manifesta gran parte della sua emotività.

Leggi anche —>>> Sangiovanni colpo di scena nella relazione con Giulia Stabile, “Sposarci?” La risposta del cantante

Naomi Campbell: divina nella disarmante dedica alla sua Queen, siete: “Regine di fuoco”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Naomi Campbell (@naomi)

Potrebbe interessarti anche —>>> Tommaso Zorzi, dopo “Drag Race Italia” chiamato per un nuovo progetto: i fan esultano

In occasione della quarantesima candelina soffiata nella giornata di ieri dalla pluripremiata cantautrice statunitense, Beyoncé, la dolcezza di Naomi verrà allo scoperto grazie ad una dedica dai toni commoventi e, molto simili al loro ben riconosciuto temperamento: “inarrestabili”. “HAPPY BIRTHDAY QUEEN B“, recita così una delle donne più belle al mondo, all’interno della didascalia al suo ultimo post su Instagram, già divenuto in poche ore virale sul web. Nella collezione d’istantanee, e soprattutto nel suo primo contenuto assieme, le due star dall’inimitabile bellezza e presenza scenica, appariranno una al fianco dell’altra in uno scatto storico simbolo del loro legame e delle loro molteplici collaborazioni.

“Unica nel suo genere, anima umile, la tua spinta dedizione è una forma d’arte!“, continuerà la … Per poi concludere il suo accorato pensiero nei confronti dell’amica e collega, ammirata in tutto il mondo per il suo talento musicale, quanto per la sua indomita grinta, invitandola a restare sempre se stessa. “Che tu possa continuare questo decennio con un Fuoco Spirituale ancora più grande di quello che abbiamo mai visto!“, sentenzia infine con una grande dose d’affetto la straordinaria supermodella britannica.

“Amore a te“, dunque: “Regina di fuoco“. Il restante delle immagini documenteranno infatti quelli che appaiono come i momenti clou di un rapporto di acquisita sorellanza. La quale le ha da sempre viste proseguire all’unisono in favore dell’arte. Quanto dell’amore per la vita stessa.