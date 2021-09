Giorgia Rossi, shorts inguinali e top super attillato: magnifica – FOTO

Giorgia Rossi, in outfit striminzito accede in un luogo pieno di incanto e fascino: tra le bellezze artistiche, i fans rimangono colpiti da cotanto splendore.

Protagonista assoluta di questa stagione estiva è lei, Giorgia Rossi. La splendida giornalista, neo collega di Diletta Leotta, insieme le due donne infatti collaborano con DAZN, vanta numerosi anni di gavetta che l’hanno resa la professionista affermata che è oggi. Ma Giorgia è anche femminilità, di quella prepotente che appena arriva trasporta i fans in un vortice emozionale.

Questo spiega anche perché il profilo social è continuamente sottoposto al vaglio dei milioni di utenti che ammirano le stupende foto che la Rossi posta di volta in volta. Come l’ultima che ha lasciato col fiato sospeso il web.

Giorgia Rossi, che outfit esplosivo! Le gambe chilometriche fanno impazzire

Una carrellata di foto quelle pubblicate dalla Rossi un’ora fa che stanno riscuotendo un enorme seguito. Non è propriamente difficile capire il perché, l’outfit da turista ha fatto colpo. Shorts cortissimi in denim a cui ha abbinato un top color fango smanicato e a costine. Diverse le angolazioni impiegate per fare queste foto, dal classico selfie in occhiali da sole a quelle a figura intera, in tutte la presenza accattivante di Giorgia esce ad oltranza.

I commenti non sono da meno, gli apprezzamenti per la bellezza sono numerosi così come gli emoji a cuore e fiamme impiegati. La Rossi si trova in luoghi mozzafiato, precisamente ai musei Vaticani dove si sta godendo dei momenti di pura arte. Alcuni momenti sono immortalati anche in diverse storie che la stessa ha voluto condividere con i fans, mentre altri frame sono dedicati al matrimonio dei suoi amici. Impeccabile come sempre, Giorgia Rossi viene più volte fotografata insieme alle amiche.

Da queste immagini si vede chiaramente l’intenso rapporto affettivo che la lega con le altre donne, tutte bellissime e super colorate. Sicuramente un bel messaggio che viene mandato sul web, una solidarietà tutta femminile.