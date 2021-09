“Prontissima”. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si preparano alle nozze?

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno insieme da quasi un anno oramai: le cose tra di loro stanno diventando sempre più importanti ogni giorno che passa

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono la coppia più amata dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti all’interno della casa lo scorso novembre, quando Giulia ha deciso di partecipare una seconda volta al reality. Non aveva intenzione di cominciare di nuovo una storia pubblica in questo modo, ma quando l’amore suona alla porta non puoi ignorarlo troppo a lungo. Giulia e Pierpaolo si sono messi insieme lo scorso Natale e da allora non si sono più lasciati: ogni giorno, le cose tra di loro diventano sempre più importanti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Video e singolo colossale” Vasco Rossi presenta la sua nuova musa – FOTO

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, sempre più pronti per le nozze

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d. I v I s o d a M I O G E N E R E ( @ g I u l I c h e p e n s I )

Giulia e Pierpaolo hanno trascorso una estate magica insieme, e ad oggi sono ancora insieme, più felici e affiatati che mai. Oggi hanno trascorso la giornata fuori casa per partecipare al matrimonio di alcuni amici, e Pierpaolo ha filmato il momento del lancio del bouquet. Alla fine Giulia è riuscita ad accaparrarselo e lui le ha scattato una foto: nello scatto Giulia sembra felicissima, e Pierpaolo sotto ha scritto: “Prontissima“. Insomma, questi due non stanno affatto scherzando: sembrano sempre più pronti a fare progetti insieme. Hanno trascorso l’estate a divertirsi e hanno fatto una vacanza anche insieme al figlio di Pierpaolo, un gesto davvero importante che fa capire quanto le cose tra di loro siano serie.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Wake me up when September ends”. La frase ricorrente sui social che dovreste smettere di scrivere

I fans non ci stanno più nella pelle: Giulia e Pierpaolo sembrano innamoratissimi e poco intenzionati a perdere altro tempo. Sono in arrivo delle sorprese? Non ci resta che attendere per scoprirlo insieme.