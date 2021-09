Guenda Goria ricoverata in ospedale: la dolorosa diagnosi

Guenda Goria è stata ricoverata in ospedale: la figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria ha rivelato sui social di soffrire di una brutta patologia

Guenda Goria è stata una dei concorrenti più amati dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La ragazza è diventata nota nel mondo dello spettacolo per essere la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Ha deciso di entrare nella casa più spiata d’Italia lo scorso settembre, insieme alla sua mamma, per dare modo al pubblico di conoscerla, per raccontare la sua storia e anche per risolvere un po’ di problemi familiari che aveva con i suoi genitori. Ad oggi i tre sono in buonissimi rapporti e tutto va a gonfie vele: Guenda, però, non sta vivendo un momento molto semplice.

Guenda Goria è stata ricoverata in ospedale: l’attrice rivela la sua diagnosi sui social

Guenda oggi ha pubblicato delle foto scattate direttamente in una stanza d’ospedale: poi, in una lunga didascalia, ha rivelato di soffrire di endometriosi. Si tratta di una patologia che una donna su dieci soffre, si tratta di qualcosa che rende dolorose le mestruazioni, i rapporti sessuali, che provoca una colite cronaca e che causa dei problemi all’intestino. Manca poco al debutto teatrale di Guenda e per questo ha deciso di farsi coraggio e di andare in ospedale per farsi operare prima di andare in scena. Ha intenzione di stare bene per quando sarà il momento e non vuole che qualche malore le impedisca di realizzare il suo sogno di una vita.

Accanto a lei, il suo amato fidanzato Mirko che è al suo fianco da più di quattro mesi: si sta prendendo cura di lei proprio in questo momento.