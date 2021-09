Vi ricordate Robin di How I Met Your Mother? Oggi l’attrice ha 39 anni ed è molto seguita sui suoi canali social. Ecco qui com’è diventata

Vi ricordate Robin di How I Met Your Mother? Era una delle protagoniste in assoluto della serie tv. All’inizio non faceva parte del gruppo di amici che sono Barney, Ted, Marshall e Lily, ma entra nella vita di tutti loro quando al bar dove i quattro ragazzi vanno ogni sera a mangiare o a bere qualcosa, conosce Ted. Ted la invita ad uscire e la bacia a fine serata, ma tutto va malissimo quando lui si dichiara immediatamente a lei e dimostra di essere un ragazzo troppo dolce e romantico per i suoi gusti.

How I Met Your Mother, vi ricordate Robin? Ecco com’è diventata

Per un periodo di tempo i due provano a stare insieme, ma si lasciano quando capiscono di volere due cose diverse dalla vita. Ted vuole sposarsi, avere dei figli, mettere su una famiglia, mentre Robin ha soltanto il desiderio di sfondare nel mondo del giornalismo e fare carriera. Stare insieme troppo tempo non farà altro che peggiorare il momento in cui decideranno di lasciarsi. Non ha intenzione di avere figli, cosa che in futuro scopre comunque di non poter fare, perché durante le ultime stagioni scopre di essere sterile. Lei e Ted si mettono insieme alla fine della serie, quando sono entrambi adulti, realizzati ed entrambi hanno ottenuto dalla vita quello che volevano.

Cobie Smulders, l’attrice che interpretava Robin, oggi ha 39 anni ed è molto seguita sui social. Ha più di un milione di followers che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto.