Il Volo. I nuovi amori dei tre tenori: i nomi inaspettati

Il Volo. Il trio di cantanti composto da due tenori e un baritono è un orgoglio per il panorama musicale nostrano, ambasciatori del talento italiano nel mondo. Alcune indiscrezioni sui loro flirt

Tante buone notizie in arrivo per i fan del trio Il Volo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono approdati oggi, 5 Settembre, al lido di Venezia in occasione della 78esima Mostra del Cinema.

Cosa ci fanno tre esponenti di prestigio del panorama musicale italiano in un evento glamour dedicato alla settima arte? I due tenori e un baritono sono stati presenti alla proiezione in anteprima del cortometraggio dedicato a Ennio Morricone. I giovani cantanti sono presenti grazie alla loro suggestiva interpretazione di “Your Love” realizzata presso le Grotte di Frasassi. A loro va inoltre il Premio speciale “Tribute to Ennio Morricone”.

Le buone notizie non finiscono qui.

Il Volo: i nomi delle compagne (vere o presunte) dei tre cantanti

A causa della pandemia da Coronavirus, il tour de Il Volo è stato rimandato. Dovremo aspettare poco meno di un anno per vederli di nuovo esibirsi sul palco. Per chi fosse interessato, sono già disponibili i biglietti per accaparrarsi i posti migliori.

I concerti partiranno da giugno 2022 e li vedranno attivi in lungo e largo in tutta Italia. Ecco le date rilasciate fino a oggi:

3 e 4 Giugno 2022 – Arena di Verona

11 e 12 Giugno 2022 – Teatro Greco di Taormina (Messina)

3 Ottobre 2022 – Medioanum Forum di Assago

7 Ottobre 2022 – Palazzo dello Sport a Roma

10 Ottobre 2022 – Pala Alpitour di Torino

I tre ragazzi godono di una fama strabiliante e spesso sono stati oggetto dell’interesse della cronaca rosa, tra flirt veri o presunti. Piero Barone pare abbia fatto coppia fissa con Valentina, figlia del celebre allenatore di calcio Massimiliano Allegri, anche se indiscrezioni suggeriscono una successiva liaison con l’inviata del programma “Le Iene”, la riccia Veronica Ruggeri. Gli è stato attribuito un flirt addirittura con Elisabetta Gregoraci, fatto mai smentito né confermato dai diretti interessati.

Roberta Morise, ex fidanzata di Carlo Conti ed ex co-conduttrice de “I Fatti Vostri”, pare sia stata oggetto d’interesse di Ignazio Boschetto. I due si sarebbero frequentati in passato. Adesso avrebbe un legame con una bellissima brasiliana di nome Ana Paula Guedes.

Gianluca Ginoble è stato colto dai fotografi in compagnia di Mercedesz, figlia di Eva Henger e con la fotomodella sarda Pasqualina Sanna, ex concorrente de “La Pupa e il Secchione”. Pare che sia fidanzatissimo adesso con una ragazza di nome Francesca.