Laura Chiatti, il primo piano dell’attrice è un’opera d’arte. Lo scatto vintage esalta la sua bellezza ai limiti della perfezione, i fan sono pazzi di lei: elegante seduzione

Sembrava un’estate turbolenta quella di Laura Chiatti, segnata dalla presunta crisi con Marco Bocci, a causa della vociferata gelosia da parte dell’attrice. All’origine del sentimento ci sarebbe stato un rapporto “troppo intimo” tra l’attore e una collega della quale non si conosce l’identità.

Ad avvalorare la notizia alcuni indizi social, che hanno catturato l’attenzione dei fan, evidenziando una certa distanza nell’amata coppia. Mai confermata dai diretti interessati, ma del tutto smentita attraverso gli ultimi post pubblicati dall’attrice. Delle chiacchierate problematiche nessuna traccia, le dichiarazioni d’amore condivise sul web sottolineano ancora una volta l’indissolubilità del loro amore, quanto mai splendente. In vacanza con i loro figli Enea e Pablo, nati rispettivamente nel 2015 e 2016, riassumevano in una foto il concetto di armonia.

Seduti sulla spiaggia e rivolti verso il mare, la foto che li ritrae di spalle riporta una delle più tenere descrizioni: “La famiglia è uno dei capolavori della natura… noi“. E se non bastasse ai più maliziosi per convincersi del loro felice matrimonio, si aggiunge anche una dolce dimostrazione da parte dell’attrice, che pubblica una foto del marito immersa nell’oscuità, che commenta così: “Bello anche al buio“.

Questa volta è Laura Chiatti l’assoluta protagonista su Instagram, che appare in un’inedita veste di eleganza, in un primo piano vintage che celebra la sua bellezza, non lasciando più spazio ad alcuna speculazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Emma Marrone mostra la parte più bella: una domenica divina – VIDEO

Laura Chiatti, una diva in bianco e nero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ilary Blasi: nuovo programma non ancora iniziato ed è già polemica. Interviene la Vigilanza Rai

“L’essenziale è invisibile agli occhi“, è la frase in accompagnamento all’ultima foto pubblicata da Laura Chiatti su Instagram, che incanta i fan con il suo fascino senza tempo, molto più che visibile: praticamente ipnotico.

Ai limiti della perfezione, la sua bellezza viene esaltata dall’effetto in bianco e nero dello scatto, che restituisce la sua immagine in una versione totalmente inedita. Al pari delle dive del passato, simboli eterni di bellezza, l’attrice regala il suo raffinato charme, riposto principalmente nello sguardo magnetico che da sempre la contraddistingue.

Reso ancora più profondo dal make up, che lo rende una vera arma di seduzione, sufficiente a far perdere completamente la testa ai fan: “La bellezza“, “Io non ho parole“, “Ma cosa sei?“.