“Love is in the Air” anticipazioni 6 settembre: Eda nei guai a causa di Balca

Love is in the Air torna domani per una nuova settimana: Eda e Serkan si sono lasciati oramai da tempo ma stanno continuando a lavorare insieme per l’Art Life

Domani comincia una nuova settimana per Love is in the Air, la serie tv turca che sta appassionando numerosi telespettatori in tutto il mondo. Sono trascorse oramai un po’ di settimane da quando Eda e Serkan si sono lasciati e in tutto questo tempo sono successe molte cose. Eda sta continuando a lavorare all’Art Life, l’azienda di Serkan, e sta facendo sempre più progressi. Per questo comincia a pensare che sia arrivato il momento di mettersi in gioco: ma l’arrivo di Balca non le sta rendendo vita facile.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Eda ha pensato di sostituire l’azienda di paesaggistica che si è ritirata dalla gara di appalto con un’altra azienda, in modo da farla collaborare con quella in cui lavora lei oramai da diverso tempo. L’azienda che propone Eda, però, viene revisionata da una società e tramite una relazione ne documenta l’infallibilità. Balca fa in modo che questa notizia venga omessa dalla relazione, e questo potrebbe causare non pochi problemi ad Eda. Balca, da quando è arrivata, non fa altro che provare a mettere i bastoni tra le ruote ad Eda, sia sul lavoro che nella vita privata. Infatti la donna ha puntato Serkan, l’ex fidanzato di Eda. Riuscirà a mettere nei guai la giovane studentessa?

Per scoprire quello che succederà, non ci resta fare altro che attendere il prossimo episodio che andrà in onda come ogni giorno domani, dopo Brave and Beautiful, su canale cinque.