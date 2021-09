“Sei da Oscar”. Michela Persico: il bikini in piscina si fa hot. Bellezza disarmante, unica – FOTO

Michela Persico. Oltre alla carriera da giornalista sportiva è sempre più lanciata nei panni di novella influencer. Le immagini su Instagram lasciano senza fiato

Con i suoi 730mila follower la giovane Michela Persico si sta facendo sempre più strada nell’Olimpo degli influencer più gettonati del nostro paese. Ma chi è questa incantevole ragazza dai lunghi capelli biondi e dagli occhi ammalianti?

Classe 1991, è originaria della provincia di Bergamo. Ha alle spalle una gavetta nel mondo della moda e in tasca una laurea in Lingue, assolutamente utile per il percorso lavorativo che ha deciso d’intraprendere. Michela Persico, infatti, è principalmente una giornalista sportiva. Il suo sogno nel cassetto è quello di seguire le orme di un nome celebre della televisione nostrana: Antonella Clerici. Anche lei iniziò come volto dell’informazione nel mondo del calcio per divenire in seguito una conduttrice a 360°.

Michela Persico: il bikini in piscina è da far girare la testa

La giornalista Michela Persico è balzata sugli allori della cronaca rosa per la sua storia d’amore con il difensore della Juventus Daniele Rugani. I due sono una coppia dal 2016 e sono genitori del piccolo Tommaso. Il matrimonio è certamente nei loro sogni per il futuro ma non hanno fretta, aspettano che il loro bambino impari a camminare in modo che possa essere lui a portare le fedi lungo la navata durante il giorno delle nozze.

Michela Persico nel frattempo è super impegnata nel suo ruolo di novella influencer. É stata recentemente tra le personalità vip che hanno fatto capolino al lido di Venezia in occasione della 78esima Mostra del cinema. Certamente la sua carriera non è legata alla settima arte ma la sua bellezza è decisamente da Oscar, come sottolineato dai commenti degli utenti sotto i suoi post condivisi sui social.

La presenza della giovane modella è giustificata in quanto testimonial invitata da brand che non possono farsi scappare l’occasione di accaparrare visibilità durante un evento così glamour e prestigioso.

Ciò che certamente fa discutere oggi, riguarda le Instagram Stories rilasciate dalla Persico. Fotogrammi di pochi secondi in cui appare nella sua bellezza sfolgorante appena uscita da una piscina indoor. Shooting fotografico in un bikini scuro che evidenzia la sua forma tonica e le curve sinuose: un vero spettacolo per gli occhi.