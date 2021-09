Paola Barale l’ha rivisto dopo tanto tempo, è stato amore a prima vista e la lontananza non ha giovato al loro rapporto. Finalmente un po’ di felicità.

Nata a Fossano (Cuneo), Paola Barale era destinata ad una vita senza riflettori, prima di diventare vip era un insegnante di ginnastica. Un educatrice molto particolare dal momento che il suo look emulava quello di Madanna (pop star internazionale).

Questa somiglianza le ha aperto il mondo dello spettacolo dal momento che ha iniziato a comparire in televisione proprio come sosia della cantante a “Domenica In” per poi diventare Littorina nel programma “Odiens” e valletta in “La Ruota della Fortuna” con il mitico Mike Buongiorno.

Dopo un pò di anni di gavetta Paola inizia a camminare da sola e negli anni ’90 esordisce come conduttrice affiancando Gerry Scotti e Maurizio Costanzo. Negli anni è stata inviata televisiva, opinionista ed attrice, ha riscosso notevole successo ed ora si gode la vita come influencer.

Paola Barale felice come una bambina, la showgirl al settimo cielo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piribri (@paolabaraleofficial)

Non è un mistero che Paola Barale sia un amante degli animali, negli anni l’abbiamo vista in compagnia di diversi cani ed anche nel suo ultimo scatto ha voluto immortalare un pelosetto. Finalmente è in compagnia di Billy, entrambi con gli occhi dell’amore guardano verso un’unica direzione, quella della felicità.

I fan della Barale, che su Instagram sono 600 mila, si sono sciolti nel vedere tanta dolcezza in un’unica foto. I follower non hanno di certo dispensato lo scatto da commenti, “Il tuo animo gentile si vede dai tuoi occhi, magnifici”, scrive un fan piacevolmente sorpreso. “Grandiosa Paola, il tuo amore per Billy Bob si vede lontano un miglio”, risponde qualche altro.

Siamo abituati a vedere Paola Barale sempre grintosa, pronta a tutto per far valere le sue idee, costante e coerente con le sue decisioni. Negli anni non le ha mandate a dire a nessuno, sempre in prima persona ha portato avanti e condotto le sue sfide. Ma con i suoi cagnolini cambia, l’amazzone diventa buona come il pane.