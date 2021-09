“Sei una principessa” Antonella Mosetti, lo spacco è doppio: incantevole

La bellissima showgirl ha stregato Instagram con due scatti peccaminosi in cui indossa un abito lungo davvero mozzafiato che non lascia nulla all’immaginazione.

Sabato davvero rilassante quello trascorso dalla showgirl Antonella Mosetti che si è recata a Pesaro per una giornata di shopping con l’amica fitness trainer Simona con cui l’abbiamo vista anche seduta al tavolo di un locale del centro per un aperitivo in allegria.

Nel pomeriggio ha deciso poi anche di farsi bella dal parrucchiere Andrea Campisi con un’acconciatura sbarazzina arricchita da boccoli sinuosi che le cadevano sulle spalle.

L’occasione? Una cena importante a Riccione presso il Ristorante Anema&Core. Vediamo il look di Antonella per l’evento, un colpo al cuore dei fan che la seguono sui social.

Antonella Mosetti strega in lungo, cosce chilometriche da baciare

