Il Principe Carlo ha preso una decisione inaspettata che ha stupito la Regina e tutto il mondo. Ecco cosa è accaduto.

Tempo di trasferimenti per la Royal Family? Con l’imminente trasloco di William e Kate a Windsor, residenza fissa della Regina a seguito dello scoppio della pandemia, secondo quanto rivelato dai tabloid inglese il primogenito di Elisabetta non seguirà le orme del figlio. Se la famiglia di William si avvicina alla Sovrana con lo spostamento da Londra a Windsor questo non accadrà per Carlo.

Secondo l’esperto reale Edward Owens il Principe avrebbe deciso di non fare le valigie a differenza dei Duchi di Cambridge.

Principe Carlo: quella decisione spiazzante

La residenza ufficiale del Principe Carlo ha sede a Londra a Clarence House, situata nei pressi del St. James’s Palace, palazzo tra i più antichi della città la cui costruzione era stata commissionata da Enrico VIII. Accanto alla residenza londinese, il Principe soggiorna insieme alla sua Camilla in ben sette residenze sparse tra la Scozia e il Galles.

Si tratta di imponenti castelli e ville, accomunati dai lussuosi arredi e dai vasti giardini curati in ogni dettaglio. Ma per il futuro re Windsor non rappresenta un’opzione in cui trasferirsi.

“Sarebbe strano per Carlo trasferirsi al Castello di Windsor proprio ora, dopo non averlo fatto per tutti questi anni. La Regina non durerà per sempre e tra non molto dovrebbe trasferirsi ancora. Per questo non la ritiene un’opzione praticabile. Rimarrà nella sua residenza londinese di Clarence House”, il commento dell’esperto reale Owens.

Una volta salito al trovo infatti il figlio di Elisabetta dovrà fare i bagagli alla volta di Buckingham Palace. Ma per ora niente trasferimenti in programma per il padre di William e Harry che rimane così distante da tutta la famiglia.

Gli altri eredi al trono infatti vivono in abitazioni vicino alla Sovrana. Edoardo risiede con la famiglia a Bagshot Park, Andrea a Royal Lodge e presto anche William, Kate e i loro tre splendidi figli. Con l’imminente trasloco Elisabetta potrà almeno contare sulla loro presenza.