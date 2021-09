Serena Rossi l’indiscrezione su Davide Devenuto: l’apparenza inganna

Un’inattesa rivelazione da parte della madrina di Venezia, Serena Rossi, dà una scossa al suo ben conosciuto equilibrio con Davide Devenuto.

Ornata da meravigliosi ricami in pizzo, sfumature sul biondo ramato tra i capelli esibiti in un look leggermente più corto ma ritenuto subito “armonico” dagli esperti nel settore della moda, nonché dal fascino partenopeo sfoggiato “senza mezze misure” sin dai suoi primi approdi sul piccolo schermo.

L’attrice e conduttrice classe 1985, Serena Rossi, si è presentata quest’anno “come un sogno” nelle vesti di madrina della 78esima edizione del Festival di Venezia. Ad accompagnarla sul red carpet sarà il suo partner di vita, l’attore ed ex interprete di “Andrea”, nella storica fiction su Rai Tre di “Un Posto Al Sole”, il brillante Davide Devenuto. Eppure, un’inattesa indiscrezione nei suoi riguardi, pronunciata dalla stessa conduttrice nel corso delle ultime ore, pare abbia inevitabilmente scosso gli animi dei fan della coppia.

Leggi anche —>>> “Video e singolo colossale” Vasco Rossi presenta la sua nuova musa – FOTO

Serena Rossi l’indiscrezione su Davide Devenuto: o quando l’apparenza inganna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Wake me up when September ends”. La frase ricorrente sui social che dovreste smettere di scrivere

La “Carmen” dalla voce calda ed infinitamente romantica nei primi anni di un “Un Posto Al Sole”, dopo aver fatto il suo inebriante approdo in quel della Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica, si è poi pronunciata, attraverso alcune dichiarazioni rilasciate al noto settimanale “Gente”, diretto da Rossella Rasulo, su alcuni lati poco conosciuti della personalità del suo grande amore, incontrato proprio sul set della fiction sullo sfondo di una Napoli suggestiva e sempre accogliente.

L’attrice rivela finalmente oggi, a distanza di tanti anni dal loro primo sguardo nel lontano 2003, l’impressione che allora, l’incostante “Pergolesi”, diede dinanzi al suo differente temperamento. “Quando l’ho incontrato“, ammette con eleganza Serena, “non si è rivelato subito nella sua essenza, sembrava ironico, quasi distaccato“. “Soltanto dopo“, continua, “ne ho scoperto l’immensa sensibilità e la delicatezza d’animo. E mi fa anche ridere tantissimo”. “Vorrei che i sorrisi si riaccendessero“, conclude poi Serena. Volgendo con attenzione il suo sguardo agli strascichi e alle difficoltà che la pandemia ha trasmesso al mondo dello spettacolo. Sorrisi luminosi, dunque, “sui volti di chi non ha potuto lavorare, ma che adesso può tornare a sperare, progettare, suonare, recitare, costruire scenografie e scrivere”.

Nel frattempo non si può che attendere nuovamente il ritorno della sua presenza sul piccolo schermo in vista della tanto attesa ripartenza. Nei panni, ancora una volta, di protagonista nel secondo appuntamento con la serie televisiva, dimostratasi già nella sua stagione d’esordio come un format di grande successo, quello di “Mina Settembre“.