“Che spettacolo”: Barbara D’Urso osa, gonna rovente e tacchi da capogiro. Pazzesca – FOTO

Barbara D’Urso ha condiviso una serie di scatti su Instagram in cui ha sfoggiato la sua bellezza travolgente. Subito è boom di like e commenti.

Bellezza travolgente, fascino intramontabile, carisma innato. Barbara D’Urso non smette mai di stupire i fan con le sue curve travolgenti e la sua verve. 64 anni, la conduttrice napoletana ha negli anni conquistato il grande pubblico alla guida di noti programmi televisivi di successo. All’anagrafe Maria Carmela D’urso, ha alle spalle una lunghissima carriera, iniziata quando aveva solo 20 anni, sia come conduttrice che come attrice.

Oltre che il grande seguito sugli schermi, è molto apprezzata sul web in particolare su Instagram dove è seguita da ben 2,7milioni di follower. Il suo profilo è una raccolta di scatti di vita lavorativa e personale accumunati dalla sua bellezza. Nonostante il passare del tempo la conduttrice sfoggia una forma smagliante frutto di una costante attività fisica e di una dieta sana. Nel suo ultimo post apparso nel suo feed si è mostrata super affascinante sfoggiando una mise irresistibile.

Barbara D’urso tra eleganza e charme: fan in estasi

