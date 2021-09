“Splendida”. Giulia De Lellis, senza veli in mezzo alla natura – FOTO

Giulia De Lellis, in ritorno da Venezia, si sta godendo dei giorni magici in mezzo alla natura insieme al suo amato fidanzato Carlo Beretta. I due oramai sono inseparabili

Giulia De Lellis continua ad essere uno dei personaggi più amati del mondo del web. Sono trascorsi più di cinque anni dal suo esordio televisivo avvenuto nello studio di Uomini e Donne nel 2016, e a distanza di tutto questo tempo possiamo affermare con assoluta certezza che nessuno ha mai riscosso così tanto successo nel programma di Maria De Filippi. La sua storia con Andrea Damante è terminata oramai un anno fa, dopo tanto tempo in cui non hanno fatto altro che fare un tira e molla.

Giulia De Lellis, sempre più bella nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Giulia, dopo aver trascorso qualche settimana con la sua famiglia per preparare il matrimonio di sua sorella Veronica che ha coronato il suo sogno d’amore, è partita per il Festival del Cinema di Venezia. Quest’anno non ha sfilato sul red carpet, ma è partita quasi subito e ha staccato la spina dai social per passare un po’ di tempo insieme al suo fidanzato Carlo in mezzo alla natura e alle montagne, dove il cellulare non prendeva. I due stanno trascorrendo delle giornate meravigliose, e Giulia oggi ha deciso di pubblicare qualche foto per rassicurare i suoi fans che negli ultimi giorni stavano cominciando a preoccuparsi nel vederla tanto assente su Instagram. Nell’ultimo scatto che ha pubblicato, ha un outfit molto particolare e adatto all’atmosfera che la circonda nella foto.

Giulia e il suo Carlo tra poco faranno un anno di fidanzamento, con grande stupore del pubblico che non si aspettava di vederli durare così tanto.